«أراضي دبي»: الإمارات نموذجاً رائداً في التنمية خلال 5 عقود

المصدر: دبي ـ وام

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قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «في عيد الاتحاد الخمسين نقف وقفة عزّ وفخر بالمكانة التي وصلت إليها دولتنا الحبيبة، في مختلف المجالات وعلى المستويين الإقليمي والعالمي بفضل جهود متراكمة من الجد والاجتهاد وتوجيهات حكيمة وسديدة بدأها المؤسس الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها قادة حكماء انتقلوا بالإمارات لتكون في مصاف الدول العالمية المتطورة».

وأضاف: «قدّمت الإمارات نموذجاً رائداً من نماذج التنمية المستدامة، وحققت نقلات نوعية على صعيد الابتكار والإبداع وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة، لتكون في خدمة الوطن والمواطن والمقيم على حدّ سواء».

وأضاف سلطان بن مجرن: «إننا إذ نحتفل اليوم في مختلف أرجاء الدولة، باليوبيل الذهبي لوطننا العظيم فإننا نتوجه بأسمى آيات التهنئة لقيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية آخذين على أنفسنا العهد بمواصلة المشوار ورحلة الخمسين عاماً المقبلة نحو مستقبل مليء بالإنجازات والنجاحات متخذين من وثيقة الخمسين ومبادئها نهجاً واستراتيجية نرسم من خلالها مسارنا النهضوي ونحقق سوياً تطلعاتنا وأهدافنا الطموحة ونعزز من مكانة الإمارات التنافسية في كل المجالات».

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