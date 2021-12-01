عبد الله المناعي: رؤية طموحة تستشرف المستقبل والبناء

المصدر: دبي - البيان

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قال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 50 للدولة، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة من الإنجازات والعطاء، في ظل رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة، تستشرف المستقبل، وتستكمل مسيرة البناء والتنمية، التي أرسى قواعدها آباؤنا المؤسسون، بقيادة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فساروا بخطى ثابتة وصلبة، حتى غدت دولة الإمارات، علامة مضيئة في خارطة العالم، بمختلف الميادين والقطاعات.

وأضاف المناعي، أن احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي، هو احتفال بوطن الإنجاز والإبداع والابتكار، وطن الريادة والتميز، فالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى العقود الماضية، تمدّنا بالعزيمة والقوة والإصرار، للمضي على طريق التنمية المستدامة، والازدهار الشامل، ونؤكد أننا على العهد والوعد، بالعمل المخلص والجاد، لتحقيق رؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة، من منطلق إيماننا بدورنا ومسؤولياتنا الوطنية، فالاحتفال الحقيقي بهذه المناسبة الغالية، يكون بالعمل والإنجاز، لأن هذا ما تعلمناه من قادتنا، فهم قدوتنا.

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