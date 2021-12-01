مجموعة الإمارات الأولى توسع عملياتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الإمارات الأولى، وهي مؤسسة أعمال واستشارات استثمارية مقرها دبي، أنها تعمل على توسيع عملياتها في دبي، بإضافة عدد من الفروع لخدمة عدد متزايد من العملاء من جميع أنحاء العالم. وأشارت الشركة إلى أنها ساعدت في إنشاء أكثر من 5000 عمل تجاري في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية من عملها. واستثمر المُلاك الأجانب لهذه الأعمال التجارية أكثر من 500 مليون درهم في الإمارات.

وقال جماد عثمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: بينما تحتفل الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، أطلقت مجموعة الإمارات الأولى إي فيرست جلوبال، لتقديم خدمات تجارية واستثمارية وخدمة العدد المتزايد من العملاء والمستثمرين الأجانب. ورغم انتشار جائحة «كوفيد 19»، تجاوز إجمالي عدد الأعمال التجارية النشطة في الإمارات 650.000 العام الماضي. ويأتي إطلاق إي فيرست جلوبال في وقت تعاود الأنشطة التجارية في دولة الإمارات الانتعاش مع وصول ثقة المستثمرين إلى آفاق جديدة.

وقال شاهينور شاه، مدير إي فيرست جلوبال: أعمالنا التجارية من أسرع الأعمال والاستشارات الاستثمارية نمواً في الإمارات. وبناءً على نجاحنا السابق، نبدأ الآن في اتجاه جديد - وهو جلب استثمارات واسعة النطاق في قطاعي الصناعة والقطاعات الناشئة في الإمارات بما يتماشى مع رؤية الإمارات للخمسين سنة المقبلة، حيث نرى إمكانات كبيرة. وتعمل المجموعة حالياً من خلال 6 فروع.

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