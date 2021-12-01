«زامين. كوم» فعالية العقارات الباكستانية تعود في نسختها الثالثة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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من المقرر عقد فعالية العقارات الشهيرة في باكستان المقدمة من «زامين. كوم» Zameen.com، والذي يعد أول وأكبر موقع إلكتروني متخصص في العقارات في باكستان، بإمارة دبي التي ترحب ـ بكل ما لديها من إمكانيات بعد التغلب على كوفيد 19 وطرح فرصها التي لا تنتهي ـ بالعقارات الأجنبية المتميزة لعرضها على الباكستانيين غير المقيمين وتمكينهم من استكشاف فرص الاستثمار في سوق العقارات بجمهورية باكستان.

ستبدأ فعالية العقارات الباكستانية 2021 في 3 ديسمبر 2021 حتى 4 ديسمبر 2021، في الجمعية الباكستانية بدبي، عود ميثاء، دبي، من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

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