30 يختاً ترفع 50 علماً في دبي مارينا احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي، الدورة الثانية من استعراض اليخوت في مارينا دبي، للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وقام أسطول يتكون من 30 يختاً برفع 50 علماً، كما تم رفع علم بطول 50 متراً، وعرض أسطول من 30 يختاً احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، الدولة الشابة والواعدة.

وترك الاحتفال البحري بعيد الاتحاد الخمسين في دبي، إعجاب الجماهير، تحول الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى متعة بصرية لكل من شهد اللحظة السحرية على الماء.

تم عرض أسطول من 30 يختاً، وسبعة قوارب، وست زلاجات نفاثة مزينة بالأعلام الملونة والبالونات، قبل حفل رفع العلم، تاركاً المصورين وصورة السيلفي تبقى في الذاكرة إلى الأبد. في وقت لاحق من حفل رفع العلم، تجمعت جميع اليخوت على شكل دائرة، وظلت متوقفة لبعض الوقت، للاحتفال بهذه المناسبة، بينما شهد كبار الشخصيات والضيوف المدعوون والمقيمون في مارينا، عدداً من أنشطة الرياضات المائية أيضاً.

وشارك في هذا الحدث الكبير، ما يقرب من 500 مواطن ومقيم وزائر من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم رفع 50 علماً في مرسى دبي الشهير، في حين تم رفع علم بطول 50 متراً، من يخت رُسِس بالقرب من جزيرة بلوواتر في دبي، وهو ما يرمز إلى الرحلة المجيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان لوح يطير، يحمل الطرف الآخر من العلم، وهو يلوح بشكل مهيب، على خلفية أكبر وأطول عجلة في العالم - عين دبي. وتم عزف النشيد الوطني في الخلفية، ما أضفى شعوراً بالوطنية في هواء مرسى دبي.

وانضمت العلامات التجارية الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة، هوت باك ومزارع العين، إلى الحدث كرعاة، وقد رحب بهذه المناسبة الهامة، معالي الشيخ عبد الله بن ماجد بن سعيد النعيمي عضو العائلة الحاكمة، مدير مكتب شؤون المواطنين العام. والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم. وأمان بوري، القنصل العام للهند في دبي، وعبد الجبار، المدير العام لشركة هوت باك العالمية، والسيدة ميلانا رئيس التسويق، مزارع العين، وألبين توماس، المدير العام هادي للصرافة، وشامير علي، العضو المنتدب لشركة D3 Marine، وفي كي شمس الدين رئيس IPA.

بعد حفل رفع العلم، تم اصطحاب الضيوف في جولة لمدة ساعتين على مياه البحر المحيطة، حيث ألقوا نظرة على العديد من المباني الشهيرة في دبي، بما في ذلك فندق أتلانتس، ومباني جزيرة النخلة الرائعة.

وقال الدكتور أمان بوري: تحياتي القلبية لكل إخواني وأخواتي الإماراتيين، وجميع المقيمين في الإمارات. الإمارات رمز للتعايش السلمي والازدهار للعالم كله. اليوم، نحتفل أيضاً بأفضل قيم دولة يمكن للعالم أن يتعلم منها.

وبدا شامير محمد علي من D3 Yacht، سعيداً للغاية، لرؤية الحدث يسير وفقاً لما هو مخطط له. وقال: أن تكون جزءاً من الاحتفال باليوبيل الذهبي، هو مصدر فخر لنا جميعاً. أردنا أن تكون النسخة الثانية أكبر من الأولى، ونجحنا في ذلك. في العام الماضي، تم رفع علم يبلغ ارتفاعه 49 متراً، لكننا رفعنا هذا العام، علماً بطول 50 متراً، وحضر الحدث أكثر من 500 ضيف خاص.

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