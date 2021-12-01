مجلس الأعمال الباكستاني يحتفل مع الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الأعمال الباكستاني بدبي، بأطيب تمنياتهم بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال أحمد شيخاني رئيس مجلس الأعمال الباكستاني دبي: «نيابة عن مجتمع الأعمال الباكستاني في الإمارات العربية المتحدة، يعرب مجلس الأعمال الباكستاني، عن امتنانه لكل الدعم الذي استمرت الحكومة والسلطات المحلية في تقديمه للجميع ولمجتمعنا، بدءاً من الفرص التجارية، والتجارة، وانتهاءً بالسلامة والعافية».

وأضاف شيخاني، تنطلق الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية، في كافة أنحاء دولة الإمارات، وبدوره، يغتنم مجلس الأعمال الباكستاني بدبي، هذه الفرصة، ونتقدم لأهل الإمارات، بالتبريكات لهذا اليوم التاريخي، فهو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة، لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة، خلال فترة زمنية وجيزة، من تحقيق الرخاء والسعادة لكافة سكّانها، لتغدو نموذجاً للتعايش والأمن والأمان، يحتذى به على صعيد العالم.

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