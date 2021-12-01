«رد تاغ» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بعروض خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «رد تاغ»، العلامة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق عرضها الخاص بعيد الاتحاد الخمسين، والذي يتضمن تخفيضات بنسبة 30 %، على مجموعة واسعة من منتجاتها، ويستمر لفترة محدودة، حتى يوم السبت 18 ديسمبر 2021.

تنطلق الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية، في كافة أنحاء دولة الإمارات، وبدورها، تغتنم رد تاغ هذه الفرصة، وتقدم لعملائها عرضاً خاصاً، لإضافة المزيد من السعادة على الأجواء.

وقال لاتيش رادهاكيشن رئيس عمليات التجزئة والمدير الإقليمي في الإمارات لدى «رد تاغ»: أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع سكان دولة الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. وتفخر «رد تاغ»، باعتبارها علامة محلية، بالتطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات، خلال هذه السنوات. وتؤكد العلامة على التزامها بقيم الإمارات، وإلهام العملاء، وتقديم منتجات تنافسية، بالتزامن مع احتفال الدولة بهذه المناسبة المميزة، واستعدادها لتحقيق إنجازاتٍ جديدة.

وأطلقت علامة «رد تاغ»، تماشياً مع هدفها لتوفير منتجات منزلية، وأزياء بقيمة تنافسية، مجموعة من المبادرات التي تتمحور حول متطلبات العملاء، كما وسعت حضورها في المنطقة، لتضم أكثر من 200 متجر في الشرق الأوسط. وقدّمت العلامة، ضمن حملة #تألقي_بأجمل_ابتسامة، مجموعة من المزايا والخدمات المريحة، بما فيها خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان، ومقاسك المثالي، وخبيرة الأزياء، والتوصيل المجاني إلى المنزل. وتلقت رد تاغ مؤخراً، تكريماً على هذه الحملة المميزة، حيث حصلت على جائزة ريتيل مي 2021 المرموقة.

وأضاف رادهاكيشن: «نجحت رد تاغ في تحقيق إنجازاتٍ لافتة، خلال السنوات القليلة الماضية. ويعود الفضل الأكبر في هذا النجاح، إلى البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشرائح المجتمع فيها، ويسرنا أن نقدّم لهم هذا العرض، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، كعربون شكر لهم». كما أطلقت العلامة مسابقة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتمنح 50 رابحاً محظوظاً، فرصة الفوز بقسائم تسوق.

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