ديباك بهاتيا: الإمارات وطننا وما تعد به قادرة على تحقيقه

المصدر: دبي - البيان

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قال ديباك بهاتيا، مدير عام مجموعة «أولاد العم» في دبي، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات: " تمتد جذور عائلة «أوترا» في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 101 عام من خلال 4 أجيال، وما زالت، حيث يعتبر أوتامشاند بهاتيا المعروف بـ «أوترا» من أبرز رجال الأعمال الهنود الذين استفادوا من الانفتاح والتسامح الذي تتميز به دبي عبر تاريخها، إذ بدأت رحلته كطفل يتيم إلى الإمارة عام 1920 وأتاحت له الأقدار فرصاً ذهبية ساعدته، إلى جانب تصميمه وأمانته ومهارته في العمل، على بناء إحدى أعرق المجموعات التجارية والاستثمارية في دبي والمعروفة حالياً باسم «دكان العم».

وأضاف بهاتيا إننا نعتبر دولة الإمارات وطننا، حيث حط جدي الأكبر الراحل فاترا رحاله بها في عام 1920. إن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية مثال لرؤية القيادة الواضحة وقدرتها على تحقيق المستحيل. فما تعد به الإمارات، هي قادرة على تحقيقه. وتحمل ذكرياتي عن طفولتي السكك الرملية الضيقة الصغيرة والبراجيل والمركز التجاري، وعند القفز إلى الحاضر، فإنني أرى شارع الشيخ زايد والجسور وبرج خليفة. أن نشهد نمو دولة الإمارات هو أمر مفرح. أحيي وأهنئ قادة الإمارات أصحاب الرؤية، وأتمنى لهم المزيد من النجاح.

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