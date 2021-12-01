«فالكُن سِتي أوف وندورز» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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وسط أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والوفاء لقيم وروح الاتحاد، احتفلت شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز» بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعالية إقامتها الشركة في مجمع «فالكُن سِتي» بحضور سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، وكافة أعضاء فريق الإدارة والموظفين.

وخلال الاحتفال، ألقى كلمةً تحدث فيها عن معاني ودلالات عيد الاتحاد الخمسين باعتباره مناسبةً مجيدة تتجدد خلالها مشاعر الانتماء للوطن والوفاء للقيم التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسون، طيب الله ثراهم، وأكد الموسى أن اليوم الوطني لهذا العام يكتسب دلالاتٍ وطنية خاصة، حيث يجمع بين الاحتفاء بخمسين عاماً مضت على مسيرة قدمت خلالها الإمارات للعالم نموذجاً ملهماً في النهضة والتنمية المستدامة، والمضي بطموح نحو خمسين عاماً جديدة من التطور، عنوانها تعزيز ريادة الإمارات وتقدمها.

وأضاف: «يشرفنا في «فالكُن سِتي أوف وندورز» أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. ونجدد التزامنا الراسخ بالإسهام بفعالية في تحقيق التطلعات الوطنية ودعم مشاريع الخمسين التي تمثل خارطة طريق لاستشراف مستقبلٍ أفضل، وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة في بلوغ الإمارات مواقع الصدارة العالمية بحلول المئوية عام 2071».

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