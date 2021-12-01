مالك آل مالك: سجل حافل من العمل الدؤوب للإمارات في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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قال مالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأصول، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات: "بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونتقدم لهم بالشكر والتقدير على الدعم اللا محدود، والتوجيهات السديدة التي أثمرت وطناً مزدهراً، تصبو لمكانته كافة الأمم.

في عيد الاتحاد الخمسين لتأسيس دولتنا الحبيبة الإمارات، نستذكر لحظة إعلان الاتحاد من قبل الآباء المؤسسين، بهدف بناء مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والأجيال القادمة، والسجل الحافل من العمل الدؤوب والتجارب الناجحة، والإنجازات البارزة خلال العقود الخمسة الماضية.

لقد أدركت قيادتنا الرشيدة، أهمية الريادة والفكر السبّاق، مع المرونة الكافية لمواجهة التحديات واقتناص الفرص. وترسيخاً لهذا التوجه، تم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي عززت، وفي وقت قياسي، جهود تنويع الموارد الاقتصادية، وبناء اقتصاد المعرفة، وشكلت قاطرة لازدهار مختلف القطاعات.

نحتفي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على أهبة الاستعداد للمستقبل، إذ لدينا الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الواضحة، وبنية تحتية هي الأفضل في العالم، وأطر تشريعية متكاملة جاذبة، والأهم من ذلك، شعب طموح، وكفاءات متميزة من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

نعاهد قيادة الإمارات، على تعزيز الجهود خلال الخمسين القادمة، للمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف مؤشرات التنافسية، وترسيخ مكانة الدولة ملتقى عالمياً للمواهب والأعمال، ونموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

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