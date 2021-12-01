eLife من «اتصالات» تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين بترقية مجانية لسرعات الإنترنت

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات»، ترقية مجانية لسرعات الإنترنت لمشتركي eLife، خلال شهر ديسمبر بكامله، في إطار احتفالات الشركة بعيد الاتحاد الخمسين، لتتيح بذلك للعملاء، فرصة الاستمتاع بأفضل تجارب الترفيه المنزلي عالي السرعة.

وتأتي هذه الترقية المجانية، بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى 50 عاماً على تأسيسها، لتشكل نموذجاً فريداً لسرعات الشبكات الثابتة في الدولة والمنطقة، ولتسهم في دفع الإمارات إلى الصدارة في قطاع الاتصالات. وتُعد باقات elife Unlimited، الخيار الأول للترفيه المنزلي على النطاق العريض الثابت في الإمارات، وتوفر لمشتركيها خدمات النطاق العريض المنزلية فائقة السرعة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: "يسعدنا أن نقدم لمشتركي eLife، ترقية مجانية لسرعات الإنترنت، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين. وتأتي هذه الخطوة، بمثابة شكر لعملائنا على دعمهم المستمر، الذي يحفزنا باستمرار على ابتكار الباقات والعروض، لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك خدمات النطاق العريض الثابت فائقة السرعة، ولدعم الأعداد المتزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت في منازلهم. كما تتماشى هذه الخطوة، مع رؤيتنا في تعزيز سبل الابتكار، وتطوير التقنيات والخدمات المستقبلية، وتحسين أداء شبكاتنا، كجزء من التزامنا بتقديم سرعات إنترنت عالية، ومحتوى تلفزيوني ثري وحصري، وأفضل أجهزة الواي فاي للمشتركين.

واعتباراً من 1 ولغاية 31 ديسمبر 2021، ستحصل مجموعة واسعة من عملاء eLife، على ترقية مجانية لسرعات الإنترنت، تصل إلى 1 غيغابت في الثانية، دون النظر إلى مدة العقد، حيث يتم تطبيق الترقية تلقائياً، لجميع العملاء المؤهلين، دون تعديل العقود، أو الحاجة إلى الاشتراك بالعرض، ليستمتع العملاء بالسرعات الجديدة بسلاسة تامة، لنهاية ديسمبر، على أن تعود السرعة إلى باقتهم الحالية بعد انتهاء مدة العرض.

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