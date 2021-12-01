راشد الأنصاري: الإمارات مركز حضاري ونموذج تنموي متفرد قائم على بناء الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي في شركة «الأنصاري للصرافة»، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يحمل الثاني من ديسمبر هذا العام دلالة خاصة كونه يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد وفق قيم التسامح والتآخي والعطاء والتعايش، استلهاماً من الرؤية الحكيمة للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً حضارياً ونموذجاً تنموياً متفرداً قائماً على بناء الإنسان.

وها نحن نقف اليوم أمام محطة هامة نستعد خلالها لدخول مرحلة جديدة من النهضة الشاملة، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة في صنع المستقبل الذي يليق باسم الإمارات.

ولا يسعنا هنا، في شركة الأنصاري للصرافة، سوى أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، بمناسبة اليوبيل الذهبي لاتحادنا، مؤكدين التزامنا بدعم التوجه الوطني نحو تحقيق مكتسبات اقتصادية استثنائية تتواءم والتطلعات الطموحة في الوصول بدولتنا إلى موقع الصدارة العالمية بحلول العام 2071».

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