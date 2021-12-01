فعاليات اقتصادية: الإمارات واحدة من أهم مراكز الأعمال وأكثرها ازدهاراً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت فعاليات اقتصادية أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت واحدة من أهم مراكز الاقتصاد والأعمال على مستوى العالم وأكثرها ازدهاراً بفضل رؤية القيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن هذه النجاحات تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للاحتفاء بالإنجازات القياسية التي حققتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الماضية والاستعداد بمشاريع ومبادرات ضخمة للخمسين عاماً المقبلة.

تغييرات جذرية

وقال صفدار بادامي، المدير العام لمجموعة المكرم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة واقتصاد ومجتمع، حققت الكثير في الخمسين عاماً الماضية. وتابع: «قاد قادتنا القدوة وأحدثوا تغييرات جذرية من حيث البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تمكنت قلة قليلة من البلدان من تحقيقها. لا يقتصر هذا الإنجاز على كونه جديراً بالثناء فقط، بل أيضاً يمدنا جميعاً بالإلهام».

واستدرك قائلاً: «اليوم مع احتفال الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، يسعدني أن أهنئ قيادة الدولة التي ساعدت البلاد وشركائها التجاريين والشعب على النمو معهم والتعبير عن امتناني وشكرهم على دعمهم».

معايير عالمية

وأكد بوب عون، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولي: «يظهر الاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة راقية مثل الإمارات العربية المتحدة المعايير العالية وجودة الحياة الاستثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، التغيرات الحديثة التي تميزت بها دولة الإمارات مثل الإقامة الخضراء والذهبية هي خطوات لجعلها دولة أقوى وأكثر جاذبية لأفضل المواهب في العالم».

وتابع عون: «علاوة على ذلك، يعتبر التبني المبكر للعمل من المنزل والعمل الهجين دليلاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشابة أصبحت واحدة من أهم مراكز الأعمال وأكثرها ازدهاراً».

إنجازات مذهلة

وقال نيتين أغاروال، رئيس منصة «هاندرد»: «إنه يوم بالغ الأهمية لنا جميعاً في دولة الإمارات، كما أن الثاني من ديسمبر أصبح الآن مهماً في تاريخ العالم، حيث سيتم الاحتفال به باعتباره اليوم العالمي للمستقبل، تقديراً للقيادة الحكيمة التي قادت دولة الإمارات إلى تحقيق إنجازات مذهلة».

وتابع أغاروال: «نحن في منصة «هاندرد» نشعر بالامتنان الشديد للعمل في هذا البلد العظيم والفرص التي منحتنا إياها دولة الإمارات. ونود أن نتقدم بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات وللشعب الإماراتي بهذه المناسبة».

رؤية حكيمة

من جانبها، قالت هيلماري هاتشيسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ماتريكس» للعلاقات العامة: «بينما نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبصفتنا وكالة محلية، نشعر بالفخر لأننا شهدنا هذا النمو المذهل على مدار الخمسين عاماً الماضية. إن نجاحنا هو شهادة على بيئة الأعمال التي طورتها الدولة من خلال رؤية قادتها الحكيمة». وأضافت هاتشيسون: «نتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة في هذا البلد الرائع».

قيادة حكيمة

من جهته، قال أمين سعدي، مدير المبيعات الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة «مايلستون سيستمز»: «على مدى الـ 50 عاماً الماضية، أثبتت دولة الإمارات مراراً وتكراراً ما يمكن للقيادة الحكيمة والمسؤولة أن تحققه. لقد تبنت الدولة التغيير، ورحبت بالمئات من الجنسيات المختلفة من الحفاظ على هويتها». وتابع سعدي: «كونها الموطن الأول بلا منازع ومركزاً تجارياً واقتصادياً على مستوى عالمي، أثبتت الإمارات لبقية العالم كيف يمكن استخدام التكنولوجيا واعتمادها لدعم النمو».

مركز عالمي

وأوضحت أولا ليند، مدير شركة «إف. تي. إف. تي»، أن نوعية الحياة وفرص العمل والخدمات الفريدة التي تقدمها دولة الإمارات لا مثيل لها، مشيرة إلى إن التغييرات الأخيرة في السياسات والقوانين والتركيز على بلوكتشين والتكنولوجيا يعني أن دولة الإمارات ستقود المنطقة، وستكون المركز العالمي الأول للسياحة والأعمال على حد سواء.

بيئة آمنة

وقالت ماريفا كولامالله، رئيس قسم التسويق والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «أكرونيس»: «لا تمتلك معظم الدول هذا التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات، فهي تضم أكثر من 200 جنسية. بالتأكيد تعتبر الإمارات واحدة من أفضل الدول سواء للوافدين أم للمواطنين للعمل والاستقرار وللعيش فيها وإنشاء أسرة. ففي السنوات الخمسين الماضية، أسست دولة الإمارات بنية تحتية ذات مستوى عالمي عالٍ، ووفرت ظروف عمل وبيئة معيشية آمنة ومواتية للجميع.

رحلة ملهمة

وقال بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»: «تحتفل الإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ونحن في «سنشري فاينانشال» نشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذه الدولة، ويسعدنا أن نهنئ قيادة الدولة وشعبها الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من رحلتها الملهمة لتكون مثالاً يحتذى به عالمياً للحداثة والسلام والازدهار.

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