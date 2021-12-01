«ريتز كارلتون مركز دبي المالي» يستعد للاحتفال ببهجة الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي لاحتفالات موسم الأعياد من جديد، ودعا عملاءه لعيشوا أكثر أوقات العام بهجة وجمالاً، ويقدم الفندق عدداً من العروض الجديدة للموسم في مختلف مطاعمه ومرافقه.

ويقدم كافيه بيلج يومي 24 و25 ديسمبر تشكيلة فريدة من الوجبات اللذيذة والأجواء الأوروبية على وقع أنغام الجاز، مع مجموعة واسعة من خيارات المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات الشهية للاحتفاء بالموسم. فالوجبة المميزة من 3 أطباق ستغمركم بأجواء عيد الميلاد والأطباق الاستثنائية لتجربة لا مثيل لها. كما يقدم كافيه بيلج عشاء ليلة الميلاد يوم 24 ديسمبر، فليس هناك أجمل من الاحتفال بعيد الميلاد بأناقة وفخامة مستوحاة من العشرينيات في كافيه بيلج، مع قائمة شهية من 3 أطباق تتضمن المقبلات اللذيذة والأطباق الرئيسية والحلويات.

كما يقدم فلير 5 – سيكرت وندرفل برانش تشكيلة من المقبلات والأطباق الرئيسية المستوحاة من الأزهار، ودللوا أنفسكم بالحلويات المميزة في عيد الميلاد، فيما تحتفلون بالأجواء الشتوية والعديد من الأطباق الشهية ذات النكهات المدهشة. وإن لم يكن برانش عيد الميلاد كافياً، فندعوكم للانضمام إلى الحفل الذي يتبعه من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساءً لعيش أجواء لا تنسى. كما يقدم فلير 5 – حفل رأس السنة الحفل الأروع لاستقبال العام الجديد في أجواء مستوحاة من الجزر الاستوائية برفقة الموسيقى الحيوية والأطعمة اللذيذة والمشروبات المنعشة – وكل ذلك في مكان واحد. احتفال لا يفوّت لبداية استثنائية للعام.

كما يقدم سنكن جاردن – سهرة رأس السنة على الطراز العربي وعلى طريقة الشرق الأوسط وفي قلب الواحة الغنية في ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي لتجربة لا تنسى وحفل على الطراز العربي. يكتمل الحفل بوجود منسق الأغاني لبداية لا مثيل لها للعام الجديد.

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