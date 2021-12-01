«مجموعة المسعود»: 5 عقود من الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، أن دولة الإمارات حققت إنجازات عالمية على مدى العقود الخمسة الماضية، والتي تأتي مدعومة بالالتزام بقيم التضامن والوحدة والكرم والسلام والتسامح.

وقال: في هذه المناسبة السعيدة نحتفل بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي الاحتفالات هذا العام مختلفة، بالتزامن مع احتفالنا بمرور خمسين عاماً على تأسيس مجموعة المسعود.

وأضاف: عملت مجموعة المسعود، منذ تأسيسها، على مواءمة أهدافها واستراتيجياتها مع رؤية القيادة الرشيدة، لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، في الوقت، الذي عززت رؤية قادتنا الحكماء وتوجههم الاستراتيجي مكانة دولة الإمارات العالمية، لتصبح اليوم من أبرز الدول المتقدمة في مختلف المحافل والمجالات.

وتابع: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونبارك لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض، التي تفتح أبوابها اليوم للعالم أجمع في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فتحتضن الحضارات والثقافات المختلفة، في خطوة تدعم مجموعة من القيم الراسخة بداخلنا والمتمثلة بالكرم وحسن الضيافة، والانفتاح على الثقافات المتنوعة.

وأكدت المجموعة فخرها بأن تكون جزءاً أساسياً من تطور دولة الإمارات وقالت: نحيي مع وطننا مسيرة رائدة من النمو والازدهار على مدار العقود الخمسة الماضية، مؤكدين مواصلة دورنا في تعزيز مسيرة التنويع والتوسع في الدولة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تشهدها الإمارات نحو 50 عاماً مقبلة من بالإبداع والنمو والرقمنة. وننتهز هذه الفرصة لنجدد التزامنا برؤية قادتنا الحكماء وتوجهاتهم الاستراتيجية، التي عززت مكانة دولة الإمارات على خريطة العالم.

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