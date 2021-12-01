شركة ناشئة في الإمارات تحطم رقميين قياسيين عالميين في مجال التنقل الذكي

المصدر: البيان

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سجلت شركة برق للمركبات الكهربائية «الشركة الناشئة في حلول التنقل الذكية» رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك بتنفيذ أطول رحلة طيران لطائرة بدون طيار لخدمة التوصيل بمسافة وصلت إلى 18.065 كيلو متر، وأطول رحلة بدون توقف لطائرة بدون طيار عند العودة بمسافة بلغت 13.584 كيلو متر، والتي تعد من أطول المسافات عالميا للطائرة بدون طيار.

وحطمت شركة «برق للمركبات الكهربائية» التابعة لمنصة "رزق المنصة القدمية المستقلة" هذين الرقميين القياسيين العالميين مستفيدة من البنية التحتية التقنية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات مما يعزز موقعها كمركز للابتكار ومنصة حيوية لإطلاق الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الحلول الرقمية والتكنولوجية، حيث تعد «برق للمركبات الكهربائية» أول مزود مرخص لتقديم خدمات النقل والتوصيل عن طريق الطائرات بدون طيار «درون» في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق عبر كل من أحمد سهيل المزروعي وعبد الله أبو شيخ، الشريكين المؤسسين لـشركة «برق للمركبات الكهربائية»: سعادتهما بالإنجاز الذي حققته الشركة في بداية انطلاقتها وذلك بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» مما يؤكد على جاهزيتها وتنافسيتها للبدء بعملها في مجال التوصيل عن طريق الطائرات بدون طيار".

وقال أحمد المزروعي: "في وقت سابق أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل (DFF) برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، وذلك في إطار توفر البنية التحتية المتقدمة للمبتكرين لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار حيث يسعى البرنامج إلى تحسين حياة الأفراد من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن طرق الشحن والنقل التقليدية وتسهيل حركة النقل والتوصيل مما يعتبر مساهماً قوياً في جعل دبي واحدة من أذكى المدن في العالم، واليوم بدأنا نقطف ثمار هذا ال".

ولفت المزروعي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتطوير الخدمات اعتماداً على الابتكار، حيث يحتل قطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبة الرابعة بين الصناعات الأكثر تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجل نمواً بنسبة 122٪ في عام 2021، وذلك بوجود عدة شركات رائدة في المجال مقرها الإمارات والقاهرة. لافتاً إلى توقعات أن تحقق شركة «برق للمركبات الكهربائية» نجاحاً ملحوظاً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة لما تتمتع به من خدمات فريدة ومتميزة من نوعها.

من ناحيته قال عبدالله أبوالشيخ أنه سيتم تدشين خدمات شركة «برق للمركبات الكهربائية» بحلول العام 2022، وذلك بجهود رواد أعمال في مجال توظيف الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة، ونسعى بعد نجاحنا بتأسيس شركة "رزق" «المنصة الخدمية المستقلة» وبالشراكة مع المستثمر مازن الجبير، عضو مجلس إدارة شركة «كريم»، ومن خلال عملنا في مجال النقل والخدمات اللوجستية إلى تطوير أجهزة مشغلي الخدمات اللوجستية والنقل، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على العمليات الفعالة ذات الكفاءة التي توفر طرق تشغيل آمنة ومريحة وأكثر تطوراً.

وأضاف عبدالله أبوالشيخ، "نسعى ثلاثتنا كرواد أعمال إلى جعل قطاع النقل والخدمات اللوجستية أكثر استدامة من خلال مجمعات مستدامة صديقة للبيئة، وتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في دعم مقدمي الخدمات لتحقيق نجاح اقتصادي مبني على تقديم حلول ذكية متكاملة ورسم مسار جديد لمقدمي الخدمات من خلال تطبيق منظومة شاملة تركز على الحلول الذكية للتوريد وتوظيف الكفاءات البشرية في وظائف المستقبل".

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