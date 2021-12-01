«داماك» تستلم الجدول الزمني لإتمام عرض الاستحواذ

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «داماك العقارية» عن تلقيها إفصاحاً من شركة «مبيل إنفست كو ليمتد»، مقدم عرض الاستحواذ على كامل أسهم «داماك»، بخصوص الجدول الزمني المتوقع لإتمام عرض الاستحواذ.

وقالت «مبيل إنفست كو ليمتد» إنه سيتم الإعلان عن العرض غير المشروط من جميع النواحي الأحد القادم، وسيتم التسوية بالنسبة للأسهم التي تم استلام نماذج قبول وتحويل بخصوصها خلال فترة العرض يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021.

وأكدت أنها ستقوم بإصدار إفصاح لاحق بخصوص تاريخ إرسال إخطارات الاستحواذ الإلزامية بخصوص أسهم «داماك العقارية» المتبقية.

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