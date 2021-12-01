سوق دبي بأكبر صعود شهري منذ مايو الماضي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات نوفمبر الماضي، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 134.4 مليار درهم مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع جملة من المحفزات شملت إعلان الشركات عن أرباح فصلية قوية وصانع سوق بملياري درهم وإدراجات مرتقبة في سوق دبي، وإدراج «مالتيبلاي» في سوق أبوظبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 7.4%، وهي أكبر وتيرة صعود شهرية منذ مايو الماضي، ليغلق عند 3072.91 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والبنوك والتأمين، وزاد سوق أبوظبي 8.66%، وهي ثاني أكبر وتيرة صعود شهرية خلال العام الجاري، والأكبر منذ يناير الماضي، ليغلق عند 8546.52 نقطة مواصلاً مكاسبه للشهر الـ 14 علي التوالي على وقع نمو أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 44.8 ملياراً في أبوظبي و 20.8 ملياراً في دبي، وجرى تداول 22.3 مليار سهم، موزعة بواقع 14.4 ملياراً في دبي، و7.9 مليارات في أبوظبي، عبر تنفيذ 441.9 ألف صفقة. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 37.26% مع نمو «سوق دبي المالي» 135.3% و«دبي للاستثمار» 11.24% و«شعاع كابيتال» 5.7%، وصعد قطاع العقار 16.2 % بعد نمو «إعمار العقارية» 16% و«ديار» 32.4% و«إعمار للتطوير» 17.7% و«الاتحاد العقارية» 5% و«داماك» 1.4%.

ودعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 6.83% مع صعود «أبوظبي الأول» 7.75% و«أبوظبي التجاري» 2.41% و«أبوظبي الإسلامي» 10.96%، وارتفع قطاع الاستثمار 5.24% مع نمو «ألفا ظبي» 9.58% و«العالمية القابضة» 3.89% و«إشراق» 2.96%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 2.92%.

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