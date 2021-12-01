«إسمنت رأس الخيمة» تبحث إصدار سندات لشراء «إيبيكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تعقد «إسمنت رأس الخيمة للاستثمار» اجتماع جمعية عمومية في 26 ديسمبر المقبل للنظر في الموافقة إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 3 مليارات درهم، للاستحواذ على «إيبيكس القابضة».

وأوضحت في إفصاح أن الجمعية العمومية ستناقش إصدار السندات بقيمة إسمية واحد درهم للسند إلى «شاميرا للاستثمار» و«اي اتش سي كابيتال هولدينغ» بصفتهم جميع الشركاء في «ايبيكس القابضة»، وذلك كسعر استحواذ على الشركة. وذكرت أنه في حال إتمام الصفقة سيتم الموافقة على تحويل هذه السندات إلى 3 مليارات سهم جديد بقيمة إسمية واحد درهم للسهم، وزيادة رأس مال «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار».

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