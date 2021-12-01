270 ملياراً تداولات عقارات دبي في 11 شهراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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سجلت التصرفات العقارية في دبي مستويات تاريخية بتجاوزها 270 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الماضية من العام الجاري 2021 بحسب بيانات رسمية اطلع عليها «البيان الاقتصادي». وتعكس النتائج نمواً لافتاً مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام الماضية، والتي سجلت 156 مليار درهم في 2020 و157 مليار درهم في 2019 و187 مليار درهم في 2018.

ذهبت حصة الأسد من التصرفات العقارية للفترة المذكورة إلى سوق بيع العقارات على اختلاف أنواعها، حيث بلغت أكثر من 134.9 مليار درهم قيمة بيع 55.441 عقاراً، فيما بلغت حصة سوق الرهن أكثر من 115.4 مليار درهم قيمة رهونات 18.299 عقاراً، فيما سجل سوق الهبات العقارية أكثر من 19.8 مليار درهم قيمة هبات 3228 عقاراً في مختلف مناطق دبي.

وترجع أسباب وصول أحجام التداولات العقارية في السوق إلى مستويات أداء قياسية غير مسبوقة، إلى عوامل عدة أبرزها الدعم الذي توليه السلطات العليا في الإمارة للسوق العقاري في تحديث البنية التشريعية الحامية لحقوق المستثمرين، وإلى النقلة النوعية التي أنجزتها دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم السوق وإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاته.

ومن بين الأسباب أيضاً النضج الذي بات يتحلى به المستثمر عموماً والمطور خصوصاً لجهة التعاطي مع استحقاقات السوق ومتطلباته والتنافس العادل في تقديم سلعة عقارية بأسعار موضوعية وبجودة عالية، هذا غير المحركات الاقتصادية والحوافز التي أثمرت عنها برامج الدعم الحكومي والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتعديلات الجوهرية على تأشيرات العمل والسياحة.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 3.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 907 مبايعات بقيمة 2.27 مليار درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 556.72 مليون درهم و787 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

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