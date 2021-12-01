مكتوم بن محمد:أبوابنا مفتوحة لرجال الأعمال دائماً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن التسهيلات المقدّمة لرجال الأعمال سوف تستمر، وأن اللقاءات معهم سوف تبقى متواصلة، مشدّداً سموه على أن الأبواب ستبقى مفتوحة لهم. جاء ذلك خلال لقاء سموه مع مجموعة من رجال الأعمال في ديوان حاكم دبي أمس.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم (أمس) مع مجموعة من رجال الأعمال بديوان الحاكم بدبي. اللقاءات ستبقى متواصلة، والأبواب ستبقى مفتوحة، والتسهيلات لرجال الأعمال ستستمر. وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى هي الأساس (ما يصلح للتجار يصلح لدبي)».

وفي السياق، رحب مسؤولون ورجال أعمال في دبي بلقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد مجموعة من رجال الأعمال. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن دبي اتخذت مساراً مغايراً لما دأبت عليه المدن في مسيرة النمو والازدهار والتطوّر.

موضحاً أن الإمارة باتت اليوم وجهة عالمية للتجّار، الذين أصبحوا يجدون فيها نقطة انطلاقهم إلى عالم التجارة، لاسيما عبر منصات متنوعة ومبتكرة، ومن خلال الأنواع الكلاسيكية الرئيسة للتجارة الداخلية والخارجية، سواء أكانت تجارة جملة أم تجزئة، وصولاً إلى فضاء التجارة الإلكترونية.

وأكد بن شعفار أن حديث سمو الشيخ مكتوم بن محمد، وما أشار إليه سموه من استمرار التسهيلات لرجال الأعمال، إنما هي رسالة تأكيدية واضحة تترجم مضي دبي قدماً في نهجها بالتعامل مع التجّار على أساس الشراكة في النمو والازدهار.

وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله، إن لقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد مجموعة من رجال الأعمال، وتأكيده أن (ما يصلح للتجّار يصلح لدبي)، النابعة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُؤطّر لمرحلة شراكة أكبر بين المدينة وقطاع الأعمال التجارية.

وبيّن العبدلله أن تسهيلات دبي وما تُقدّمه للتجّار قلّ نظيره على مستوى العالم، إذ وفّرت لهم كل أشكال الدعم من بنية تحتية ولوجستية متطورة، ومناخ استثماري غير مسبوق، وأنظمة وتشريعات حامية لحقوق الأطراف وسهولة ممارسة الأعمال، وصولاً إلى ما يتمنى الحصول عليه مالك أي شركة تجارية، ألا وهي الفرص الاستثمارية النوعية، والأرضية الخصبة للنمو والتوسّع.

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