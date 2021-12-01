«الأوراق المالية» حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى شهر ديسمبر الجاري حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات تحت شعار «حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة».

تهدف الحملة إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ مفهوم أن الحوكمة الرشيدة للشركة تقود الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد والإدارة الواعية للمخاطر، فضلاً عن وضع استراتيجية ذكية لأعمال الشركة.

وقالت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة: تتطلع الهيئة من خلال أنشطة هذه الحملة إلى دعم ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى الشركات المدرجة، وتعزيز مستويات تطبيق أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركات لمفاهيم الانضباط المؤسسي والإدارة الرشيدة.

والتأكيد على أن القرارات التي تتخذها الشركة يجب أن تراعي مصلحة جميع أصحاب المصالح وأنها تخضع للرقابة والمساءلة والمسؤولية، وهذا هو جوهر الحوكمة وهدفها النهائي، بما يعمل على إيجاد بيئة استثمارية بمستوى عال من الشفافية والفعالية، ويسهم في توفير أفضل سبل الحماية الممكنة للمستثمرين ورفع مستويات الثقة لديهم تجاه الشركات وسوق رأس المال عموماً.

وسائل

وتستعين الحملة بعدد من الوسائل تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات والصحف، والمواقع الإلكترونية، والملتقيات الرقمية. كما تتعاون الهيئة مع «معهد حوكمة» من أجل تنظيم ملتقيين عن بعد باللغتين العربية والإنجليزية، يجري تنظيمهما في الأسبوعين الثاني والثالث من ديسمبر، كما تقوم الهيئة بإطلاق بنر إلكتروني طيلة أيام ديسمبر على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae يتضمن كافة المواد والفعاليات والمعلومات التوعوية والأنظمة والتشريعات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية.

وتأتي الحملة في إطار برنامج التوعية الخليجي المشترك «مُلِم» والذي أطلقته الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز