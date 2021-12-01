تخفيضات كبرى حتى 80 % على مدار 5 أيام بمعرض «التسوق الكبير» في إكسبو الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «التسوق الكبير»، الذي يستمر على مدار 5 أيام، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات في قطاع تجارة التجزئة، وأكثر من 100 علامة من أبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والاكسسوارات.

ويقدم المعرض تخفيضات كبيرة تصل حتى 80% على العديد من المنتجات. وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص المركز على توفير تجربة تسوق رائعة لسكان الشارقة وزوارها، لا سيما في ظل الاحتفالات التي تشهدها الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، متوجهاً بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولكافة المواطنين والمقيمين بالدولة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة. ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساء.

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