«إنترناشونال جولدن جروب» توفر 2500 وظيفة للمواطنين في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مجموعة إنترناشونال جولدن جروب، إحدى الشركات التابعة لشركة توازن القابضة، مبادرة تهدف إلى توفير أكثر من «2500» فرصة عمل متخصصة للمواطنات والمواطنين من مختلف المستويات التعليمية خلال السنوات الخمس المقبلة 2021 - 2026، بنسبة تشكل نحو ثلثي الوظائف التي ستوفرها المجموعة خلال هذه الفترة.

وستتضمن هذه المبادرة إضافة إلى التوظيف المباشر برامج تدريبية متخصصة في 4 قطاعات تشمل الحراسات الأمنية المتخصصة، والتدريب على أنظمة الرادارات والطائرات المسيرة وأنظمة الرؤية، وصيانة وتطوير الآليات العسكرية، إضافة إلى برامج تدريبية في مجال الخياطة والتطريز المتخصص بالملابس العسكرية والملابس الرسمية والمهنية، وصناعة ملحقات الملابس العسكرية.

هدف

وقال فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشونال جولدن جروب: الهدف من إطلاق هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وفي إطار برنامج نافس هو إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير وتمكين الكفاءات المواطنة في جميع القطاعات.

من جهته، أشاد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بمبادرة مجموعة جولدن جروب التي تدعم توجهات الدولة في تعزيز رأس المال البشري، مؤكداً أهمية مساهمة مجموعة إنترناشونال جولدن جروب في توطين 2500 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج «نافس» الذي يهدف إلى تمكين القوى العاملة الإماراتية في مؤسسات القطاع الخاص.

وقال: نثمّن جهود مجموعة إنترناشونال جولدن جروب، ونأمل أن تثمر شراكتنا معها المزيد من المبادرات والخطوات الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

قسمان

تقسم المبادرة إلى قسمين: الأول منها موجه للتوظيف المباشر لأصحاب الخبرة في المجالات التي تعمل بها المجموعة وشركاتها التابعة، فيما يركز القسم الثاني منها على التدريب والإعداد، ومن ثم التوظيف من خلال توفير فرص وظيفية مميزة لمن أكمل برنامج التدريب، والتي بدورها ستراعي مختلف المستويات المهنية، سواء أكان من الخريجين الجدد، أم أصحاب الخبرة البسيطة بعد تدريبهم.

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