معدلات إشغال قياسية بالفنادق خلال عطلة «عيد الاتحاد»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كثف القطاع الفندقي في الدولة، استعداداته لعطلة عيد الاتحاد الخمسين، عبر تقديم مجموعة من العروض والخصومات، وهو ما رفع الإشغال لمعدلات قياسية وسط زيادة الطلب من المواطنين والمقيمين لقضاء العطلة والاستمتاع بالاحتفالات والفعاليات وعدم رغبة الكثيرين السفر إلى الخارج لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة داخل الدولة.

وقال مدراء ومسؤولون في فنادق لــــ «البيان الاقتصادي»، إن هناك إقبالاً كبيراً على الفنادق والمنتجعات خصوصاً الشاطئية لقضاء العطلة الطويلة لعيد الاتحاد الخمسين وهو ما زاد الإشغالات لتتراوح بين 90% إلى 100% على مستوى الدولة، خصوصاً في الفنادق الواقعة بالقرب من مراكز التسوق أو الشواطئ رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها الدولة.

انتعاش سياحي

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي إن الفندق سجل معدلات إشغال قياسية خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة القادمة في ظل الاحتفالات التي تشهدها الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وهو ما نتوقع معه انتعاشاً في حركة السياحة والتسوق بالعاصمة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن هناك عدة عوامل تسهم في زيادة الزخم السياحي والفنادق في الدولة على رأسها انحسار تأثيرات جائحة «كوفيد -19»، إضافة إلى الفعاليات الضخمة وعلى رأسها «إكسبو دبي»، فضلاً عن العروض والخصومات التي تقدمها الفنادق وهو ما يسهم في استقطاب شريحة كبيرة من الزوار خصوصاً أنها تشمل الإقامة في الغرف.

إقامة طويلة

وقال طارق مدانات، مدير «فندق ديوكس النخلة»، إن الفندق أطلق عروضاً خاصة خلال فترة العطلة تتضمن تقديم خدمات إضافية وخصومات مجزية في مرافق الضيافة التابعة للفندق وكذلك عروض الإقامة الطويلة وتتضمن العروض الدخول المجاني إلى المسبح والنادي الصحي، ونادي الأطفال «ديوكسي».

وأضاف مدانات إن قطاع الضيافة والفنادق في الإمارات حقق تحسناً ملحوظاً في نسبة الإشغال خلال الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التحسن في الفترة القادمة مشيراً إلى أن زيادة الإشغالات تأتي بدعم رئيسي من السياحة الداخلية والزوار من خارج الدولة لتمضية الإجازة في دبي لما توفره من أجواء مميزة في بيئة آمنة.

إقبال كبير

وقال أحمد جمال مدير المبيعات الحكومية في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي إن عطلة عيد الاتحاد الخمسين رفعت مستويات الإشغال في الفنادق إلى معدلات قياسية في ظل الإقبال الكبير خصوصاً من العائلات والمقيمين في الدولة، للاستفادة من حزم العروض والفعاليات التي تتضمن خصومات على أسعار الغرف والمطاعم.

وأضاف إنه مع الارتفاع الكبير لعدد المطعمين بلقاح «كوفيد -19» نتوقع استمرار النشاط الملحوظ للقطاع السياحي في الأشهر القادمة حيث ستكون الإمارات الخيار الأول أمام السياح من مختلف العالم مع احتضانها للعديد من الخيارات السياحية، التي تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والصناعية، وجميع هذه الخيارات أسهمت في استدامة النمو السياحي وتعزيز مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية.

مظاهر احتفالية

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن معدلات الإشغال سجلت معدلات كبيرة في الكثير من فنادق الدولة خصوصاً في المنتجعات الشاطئية والفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية وذلك بهدف الاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة بهذه المناسبة، موضحاً أن أسعار الإقامة في مختلف فنادق الدولة خلال الفترة الحالية تعد معتدلة وتنافسية ولا يوجد زيادات غير مبررة رغم ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وأوضح أن الحسومات والعروض التي تقدمها الفنادق تسهم بشكل كبير في استقطاب شريحة كبيرة من الزوار خصوصاً وأنها شملت الإقامة في الغرف وأيضا المرافق المختلفة بالفنادق بما فيها الطعام والشراب، متوقعاً استمرار وتيرة الإشغالات المرتفعة وأن تواصل السياحة الداخلية لعب دوراً كبيراً في تنشيط القطاع، ورفع نسب الإشغال الفندقي.

زيادة الطلب

وتوقع تيم كوردون، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة فنادق راديسون، ارتفاع الطلب على الغرف ومرافق الضيافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لا سيما من السوق المحلي حيث تشكل شريحة العائلات النسبة الأكبر. وأشار إلى وجود نسب حجوزات مرتفعة من المواطنين والمقيمين مع إطلاق العديد من العروض العائلية والأنشطة المتنوعة، موضحاً أن السوق السعودية وباقي دول الخليج من أهم الأسواق، في حين أن أسواق المسافرين من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا لا تزال قوية.

جذب سياحي

وتوقع شريف مدكور المدير العام لفندق ميديا روتانا، أن تصل نسب الإشغال في الفندق إلى 100% في ظل زيادة الطلب على الغرف الفندقية مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، مشيراً إلى أن الفندق يقدم عروضاً خاصة وخصومات بهذه المناسبة فضلاً عن وقوعه بالقرب من العديد من مناطق الجذب السياحي ومراكز التسوق والمواقع السياحية الرئيسية في دبي.

مستويات مرتفعة

توقع المدراء والمسؤولون أن تبقى الإشغالات الفندقية عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام الجاري في ظل اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

هناك عوامل أخرى من بينها عطلات الشتاء المدرسية والتحسن الكبير في درجات الحرارة وهو ما سيزيد الطلب بشكل كبير خصوصاً من قبل السياحة الداخلية التي باتت تستحوذ على نصيب الأسد من الإشغال في الفترة الأخيرة.

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