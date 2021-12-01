باقة منوعة من المهرجانات والمناسبات في تقويم دبي للتجزئة 2022

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التزامها تجاه قطاع التجزئة والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، وذلك بالإعلان عن باقة منوعة رائعة من المهرجانات والمناسبات التي تنظمها خلال 2022 ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

وستكون البداية مع المهرجان الأشهر؛ مهرجان دبي للتسوق، من 15 ديسمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022، وبأجندة متنوعة من الأنشطة المبتكرة، والفعاليات الترفيهية العالمية، والعديد من الجوائز الضخمة، والعروض الترويجية الرائعة من مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتشمل المهرجانات الرئيسية الأخرى عودة مهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى تحدي دبي للياقة الذي أسهم في إحداث نقلة كبيرة في تجارة التجزئة لمستلزمات الرياضة وأسلوب الحياة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: خلال موسم الأعياد واقترابنا من العام الجديد 2022، فإنه من المهم لنا أن نواصل دعمنا لقطاع التجزئة في دبي حتى نتعافى من تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق ومفضلة للزيارة على مستوى العالم.

ونحن نؤكد على أهمية العمل بالشراكة والتعاون مع شركائنا من تجار التجزئة المحليين والعالميين ومراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، حتى نقدم تجارب مميزة تكمل التسوق الإلكتروني، وكذلك نعزز العروض الترويجية التي تساهم في جذب الجمهور نحو مراكز التسوق والمتاجر. ونهدف من خلال تقديم مزيج من الفعاليات والعروض الترفيهية والترويجية إلى أن تكون دبي المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة. وتضم القائمة:

● مهرجان دبي للتسوق (15 ديسمبر 2021 – 29 يناير 2022): يعود مهرجان دبي للتسوق، أحد أكبر وأكثر مهرجانات التسوق استمرارية في العالم بفعاليات مبتكرة، وحفلات موسيقية حية، وعروض طائرات بدون طيار، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، وسحوبات كبرى، وعروض ترويجية مذهلة.

● العام الصيني الجديد (30 يناير – 12 فبراير 2022): لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين من الصين، سيشمل الحدث العديد من الأنشطة الترفيهية، والفعاليات المميزة، والألعاب النارية، والأنشطة الثقافية، مع عروض ترويجية بمراكز التسوق والمتاجر، للاحتفاء بعام النمر.

● مهرجان دبي للمأكولات (3 مارس – 19 مارس): احتفالية سنوية بفنون الطهي، ومناسبة مثالية لتذوّق أشهى الأطباق المتنوّعة، مع فعاليات وأنشطة تسلّط الضوء على فنون وإبداعات الطهي من مطابخ العالم.

● إطلاق تشكيلة أزياء ربيع وصيف 2022 (الربع الأول 2022): عرض لأحدث خطوط الموضة لربيع وصيف 2022 تقدمه أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية مع عروض أزياء وتخفيضات مميزة.

● «رمضان في دبي» و«العيد في دبي - الفطر» (2 أبريل – 7 مايو 2022): يتم تسليط الضوء على الشهر المبارك، وإقامة احتفالات وفعاليات بمناسبة عيد الفطر إلى جانب عروض تسوق متميزة.

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى (مايو 2022): فعالية يترقبها المتسوقون مع مجموعة ضخمة من الصفقات، والتخفيضات الكبرى، والجوائز الرائعة بمراكز التسوق في المدينة.

● مفاجآت صيف دبي (30 يونيو – 3 سبتمبر): جدول متنوع يقدم التجارب الترفيهية الرائعة للعائلات، والسحوبات لفرص الفوز بجوائز قيّمة، وإقامة الحفلات الموسيقية الحيّة.

● «العيد في دبي - الأضحى» (10 – 16 يوليو): يسلط الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في دبي الضوء على التقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة، مع إقامة الفعاليات والعروض الترويجية بهذه المناسبة السعيدة.

● العودة إلى المدارس (7 أغسطس – 3 سبتمبر): الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال الحصول على جميع المستلزمات المدرسية في موسم العودة إلى المدارس، بالإضافة إلى فرصة الفوز ببعض الجوائز الرائعة.

● إطلاق تشكيلة أزياء خريف وشتاء 2022 (الربع الأخير من 2022): التحضير لأشهر الخريف والشتاء بتقديم أحدث خطوط الموضة من العلامات المحلية والعالمية، ترافقها عروض وتخفيضات خاصة.

● مهرجان دبي للمفروشات (15 سبتمبر – 1 أكتوبر): عروض ترويجية كبرى على أحدث قطع الأثاث والمفروشات والمستلزمات والأدوات المنزلية. مع فعاليات وتجارب وعروض مذهلة، وسحوبات وجوائز قيّمة.

● تحدي دبي للياقة (28 أكتوبر – 26 نوفمبر): احتفاء باللياقة البدنية عبر أيام الدورة السادسة لهذا التحدي السنوي الذي يمثل دعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك لكي تُصبح دبي هي المدينة الأكثر نشاطاً وسعادةً في العالم، ولكي يتمتع سكانها وزوارها بحياة صحية أفضل.

● مهرجان ديوالي في دبي (13 – 27 أكتوبر): الاحتفال بمهرجان الأضواء عبر مجموعة كبيرة من الأحداث والعروض الترويجية والعروض، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة، والعروض الحية، وتجارب الطعام الرائعة.

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى (نوفمبر 2022): عروض ترويجية ضخمة من كافة العلامات التجارية، وفرص الفوز بجوائز قيمة، وفعاليات وأنشطة للعائلات والمتسوقين.

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