«دناتا» أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية من «أفييشن بيزنس» للمرة الـ11

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت دناتا للمرة الحادية عشرة لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» 2021. وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في دبي، جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جعفر داود: هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد لفريقنا والتزامه الراسخ بتميز الخدمة. نحن فخورون بتقدير خدماتنا الآمنة وعالية الجودة والمبتكرة باستمرار. وسوف نواصل الاستثمار في التدريب والبنية التحتية والمعدات لنكون الأفضل في كل ما نقوم به ونُسعد شركاءنا وعملاءهم كل يوم.

وواصلت دناتا خلال العام الماضي تكييف عملياتها مع بيئة العمل المتغيرة سريعاً. وعززت عروضها وقدمت منتجات وخدمات مبتكرة استجابة لمتطلبات العملاء الجديدة وفرص الأعمال، مع المحافظة على الجودة والسلامة.

كما واصلت القيام باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية عبر شبكتها العالمية. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة على أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) ولاهور (باكستان)، وطاقة شحن إضافية وبنية تحتية في سيدني (أستراليا) وبروكسل (بلجيكا) وتورنتو (كندا). وباشرت، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دناتا سيتي إيست في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز