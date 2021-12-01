أرباح مصارف الإمارات تعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، النسخة الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2021، والذي يُسلط الضوء على الزيادة الملموسة في الإيرادات، ويبرز عودة أرباح مصارف الإماراتية تعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19».

ويقوم التقرير بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث 2021، بنتائج الربع الثاني من العام ذاته. وأظهرت النتائج زيادة الربحية وارتفاع نسبة العوائد وتحسّناً إجمالياً في التوقعات الائتمانية. وأظهر التقرير تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018 لتبلغ 31.8% مع مواصلة البنوك تحسين نفقاتها ومصاريفها العامة.

وارتفع الدخل التشغيلي للربع الثالث بواقع 7.4% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 6.8% في صافي إيرادات الفوائد إلى جانب زيادة بواقع 8.5% في صافي الرسوم والعمولات وإيرادات التشغيل الأخرى.

وزاد صافي هامش الفائدة بحوالي 10 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 2.15% مع عوائد أعلى على القروض بمقدار 24 نقطة أساس على أساس فصلي. حين ارتفع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 6.1%، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة العائدات لتصل إلى نسبة 5.3%.

أبرز التوجهات

سجّلت القروض والسلف نمواً طفيفاً بواقع 0.6%، مع حفاظ الودائع على وتيرة نموها المسجلة خلال الربع الماضي. وواكب نمو الودائع المستويات المسجلة خلال الربع الثاني عند 2.1% على أساس فصلي. كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بشكل طفيف في مختلف جوانب القطاع.

وسجّل الدخل التشغيلي نمواً قوياً بنسبة 7.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021، مدعوماً بزيادة صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% على أساس فصلي وغيرها من الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.4% على أساس فصلي. وأعلن بنك أبوظبي الأول عن أعلى زيادة فصلية في الدخل التشغيلي، بمقدار 23.5%، مدفوعاً بزيادة بواقع 12.1% على أساس فصلي في صافي إيرادات الفوائد؛ إلى جانب غيرها من المكاسب المتعلقة بالاستثمار والممتلكات.

وشهد صافي هامش الفائدة تحسناً بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.2%، مدعومًا بعائدات أصول أعلى. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 24.0 نقطة أساس إلى 5.3%، مع محافظة تكاليف التمويل على استقرارها عند 1.1%، على أساس فصلي.

وتحسنت الكفاءة التشغيلية نتيجة نمو الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع بمرتين من نمو التكاليف؛ بينما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 117 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.8% خلال الربع الثالث 2021، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2018. حيث شهدت 5 من البنوك العشرة الأبرز تحسناً إجمالياً في نسبة التكلفة إلى الدخل.

وحافظت جودة الأصول على استقرارها خلال الربع الثالث لعام 2021 مع ثبات نسبة التغطية للبنوك. وكانت التغطية الإجمالية ثابتةً في الغالب، عند 0.1 نقطة مئوية على أساس فصلي، بنسبة 92.2%.

وارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك بنسبة 14.4%على أساس فصلي نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 25.4% وتراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 0.3% على أساس فصلي؛ مما أسفر عن زيادة مقاييس الربحية، مثل العائد على حقوق المساهمين عند 12.3% والعائد على الأصول بنسبة 1.4%.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: تجاوزت أرباح الربع الثالث جميع التوقعات. ومع ذلك، يبدو النمو في الربحية متفاوتاً ويصب في مصلحة البنوك الأكبر مقارنة بالبنوك المتوسطة.

ويجب أن تستمر هوامش الأمان الرأسمالية السليمة وآليات التمويل المستقرة والدعم الحكومي المتوقع في مساعدة البنوك على الحفاظ على جدارتها الائتمانية. كما نتوقع أن يأتي الدعم الاقتصادي المدفوع بـ «إكسبو» إلى جانب التعافي الاقتصادي المستمر وجهود التحول الرقمي، معززاً لنمو أصول القطاع المصرفي.

10 بنوك

البنوك العشرة الأكبر مدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات هي: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

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