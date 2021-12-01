134 مليار درهم مكاسب الأسهم في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات نوفمبر، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 134.4 مليار درهم مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع جملة من المحفزات شملت إعلان الشركات عن أرباح فصلية قوية وصانع سوق بملياري درهم وإدراجات مرتقبة في سوق دبي، وإدراج «مالتيبلاي» في سوق أبوظبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 7.4%، وهي أكبر وتيرة صعود شهرية منذ مايو الماضي، ليغلق عند 3072.91 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والبنوك والتأمين، وزاد سوق أبوظبي 8.66%، وهي ثاني أكبر وتيرة صعود شهرية خلال العام الجاري، والأكبر منذ يناير الماضي، ليغلق عند 8546.52 نقطة، مواصلاً مكاسبه للشهر الـ 14 علي التوالي على وقع نمو أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 44.8 ملياراً في أبوظبي و20.8 ملياراً بدبي، وجرى تداول 22.3 مليار سهم، موزعة بواقع 14.4 ملياراً في دبي، و7.9 مليارات في أبوظبي، عبر تنفيذ 441.9 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 37.26% مع نمو «سوق دبي المالي» 135.3% و«دبي للاستثمار» 11.24% و«شعاع كابيتال» 5.7%، وصعد قطاع العقار 16.2% بعد نمو «إعمار العقارية» 16% و«ديار» 32.4% و«إعمار للتطوير» 17.7% و«الاتحاد العقارية» 5% و«داماك» 1.4%.

وارتفع قطاع البنوك 0.6% مدعوماً بمكاسب «دبي الإسلامي» 0.98% و«أملاك» 131.3% و«جي إف إتش» 21.4%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 4%. ونزل قطاع النقل 3.7% مع هبوط «أرامكس» 9.9% و«الخليج للملاحة» 15.5% فيما صعد «العربية للطيران» 3.57%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 4.95 مليارات درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 4.4 مليارات درهم، ثم «دبي الإسلامي» 1.8 مليار درهم. وحقق «سوق دبي المالي» أعلى وتيرة صعود أيضاً بنسبة 135.3%، ثم «أملاك» 131.3%، تلاه «ديار» 32.4%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 15.86%، تلاه «الفرودس القابضة» 14.53%، ثم «أرامكس» 9.9%.

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 602.36 مليون درهم، منها 342.2 مليوناً للأجانب و260.13 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 6.83% مع صعود «أبوظبي الأول» 7.75% و«أبوظبي التجاري» 2.41% و«أبوظبي الإسلامي» 10.96%، وارتفع قطاع الاستثمار 5.24% مع نمو «ألفا ظبي» 9.58% و«العالمية القابضة» 3.89% و«إشراق» 2.96%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 2.92%.

وصعد قطاع الاتصالات 24% بعد نمو «اتصالات» 24.77% بالغاً أعلى مستوى في تاريخه، فيما انخفض «الياه سات» 3%، وزاد قطاع الطاقة 2% بدعم نمو «طاقة» 14.63% و«دانة غاز» 3.92% و«أدنوك للحفر» 6.98%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 3.5%، وتراجع قطاع العقار 1%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 9.3 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 7 مليارات درهم، ثم «العالمية القابضة» 6.96 مليارات. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 27.55%، تلاه «اتصالات» 24.77%، ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة» 22.2%، فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 32.09%، تلاه «مخازن زي» 27.12%، ثم «الشارقة للتأمين» 25%.

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 3.9 مليارات درهم، منها 11.47 مليوناً للخليجيين و3.89 مليارات للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 3.76 مليارات درهم، منها 3.58 مليارات في أبوظبي، و174.4 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار3.76 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.58 مليارات في أبوظبي و174.4 مليوناً في دبي.

«اتصالات» ترفع السيولة

ارتفعت قيم التداولات في أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إلى 8.8 مليارات درهم بفضل النشاط الملحوظ على سهم «اتصالات» بعد تنفيذ عدة صفقات ضخمة ليستقطب سيولة بنحو 5.3 مليارات درهم.

وأغلقت المؤشرات في دائرة المكاسب مع صعود سوق دبي بنسبة 0.42% عند 3072.91 نقطة مدفوعاً بصعود أسهم العقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.8% إلى 8546.52 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات.

وتوزعت السيولة الإجمالية بواقع 7.89 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و993.9 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 995.8 مليون سهم منها 630.3 مليوناً في أبوظبي و365.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 23971 صفقة.

وصعد سهم «اتصالات» بنسبة 3.03% ليغلق عند 31.94 درهماً، بالغاً أعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد تداول 166.3 مليون سهم بقيمة 5.28 مليارات درهم من خلال 3943 صفقة، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 89%.

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