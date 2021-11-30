«ديوا» تُعيّن «الإمارات دبي الوطني» و«سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» استشاريين لطرح أسهمها

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة أن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» اختارت «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي» لقيادة صفقة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، والمُنتظر أن تكون صفقة الإدراج الأكبر على الإطلاق في دبي.

وأضافت الوكالة أن «ديوا» اختارت أيضاً بنوكاً أخرى للاضطلاع بأدوار أقل في صفقة الطرح المُنتظرة.

وأفادت «بلومبرغ» بأن «ديوا» تنتظر أن تتراوح قيمة الصفقة بين 20 و25 مليار دولار.

ولم يُعلق مسؤولو أي من «ديوا»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«سيتي بنك»، أو «إتش إس بي سي» على الخبر.

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