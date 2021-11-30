مجموعة «ألف» تنظم أول فعالية ترفيهية في «أسواق الممشى»

المصدر: الشارقة – البيان

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نظمت مجموعة «ألف»، للتطوير العقاري بالشارقة، أول سلسلة من الأمسيات الترفيهية في مشروعها «الممشى». وأقيمت الفعاليات تحت شعار «جوّك»، وشارك فيها عدد كبير من سكان المشروع والإعلاميين والزوّار على مدى أسبوعين. وسيتم تنظيم فعاليات عديدة احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين.

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية متنوعة، ورقصات شعبية التراثية، إضافة إلى الرسم والتلوين والخط العربي، والعديد من الفقرات المخصصة للأطفال، وعربات الطعام والمقاهي، والعروض الفنية الحيّة من فنانين عالميين على المسرح. وقامت مجموعة «ألف» بتوزيع جوائز وهدايا قيّمة وقسائم شرائية على المشاركين.

أول فعالية

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: يسعدنا تنظيم أول فعالية ترفيهية عائلية في مشروع «الممشى»، والذي سيشكل عند اكتماله وجهة نابضة بالحياة في الشارقة، تقدم لسكانها نمطاً عصرياً مع أفضل خيارات الترفيه والرياضة إلى جانب مجموعة واسعة من محلات التجزئة، والمطاعم، والمقاهي، ونتطلع من خلال مثل هذه الفعاليات إلى إضفاء جو من البهجة في نفوس القاطنين والزوار ومشاركتهم أجمل الأمسيات في الممشى. وأضاف أنه من المقرر تنظيم فعاليات خاصة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

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