«فودورز»: دبي تجربة شاملة تلبي متطلبات الجميع

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شركة «فودورز» الأمريكية المتخصصة في نشر المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر أن كثيراً من السياح على مستوى العالم يحتفظون بفكرة عن دبي مفادها أنها وجهة للتسوق الفاخر من مراكز التسوق العصرية، وللسكنى في الأبراج الشاهقة، ولكن الحقيقة أن دبي أعمق من ذلك، وتتجاوز هذه الفكرة كثيراً. ونشرت «فودورز» تقريراً عن دبي وجهت فيه النصيحة لكل من يريد تجربة دبي على النحو الأمثل.

وقال التقرير إن دبي تقدم لسكانها وزوارها تجربة شاملة فريدة، إذ لا تتوافر إلا بها فقط، إذ تُلبي التجربة متطلبات الجميع وتراعي أذواقهم. وأضاف التقرير إن أهم ما يميز التجربة في دبي أنها تجمع بين الحداثة الفائقة وملامح الحياة العصرية من جانب، والأصالة والعراقة من جانب آخر، كونها مدينة يقترب عمرها من 200 عام.

واستعرض التقرير بعضاً من العناصر الفريدة في تجربة دبي الشاملة، ومنها التمتع بالشمس والبحر في «شاطئ لامير»، والتنزه بين أندر الفراشات في «حديقة دبي للفراشات»، والترفيه الممتع في «آي إم جي عالم من المغامرات»، وجولات السفاري الممتعة مع «سفاري دبي»، وغيرها من المُتع والوجهات الساحرة التي لا تجتمع معاً على هذا النحو المبهر في مكان واحد إلا في دبي.

وأوضح تقرير «فودورز» أن من أهم مميزات تجربة دبي شموليتها في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي أيضاً، فهي ليست للأغنياء فحسب، وإنما دبي تلاءم المستويات الاقتصادية والميزانيات كافة.

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