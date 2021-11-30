«لو فيغارو»: دبي مركز الثقل الجديد في تجارة الساعات الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية دبي بأنها مركز الثقل الجديد في تجارة الساعات الفاخرة على مستوى العالم. ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن مكانة دبي في تجارة السلع الفاخرة بصفة عامة، مع التركيز بصفة خاصة على الساعات. وذكر التقرير أن «أسبوع دبي للساعات»، والذي انتهت منذ يومين دورته لعام 2021، أثبت أن دبي باتت تقع فعلياً في موضع القلب من مشهد الفخامة العالمي.

وأوضح التقرير أن دبي، المدينة المستقبلية الممتدة في زحفها العمراني، لا تتوقف مُطلقاً عن تحقيق المكاسب والإنجازات، سواءً على الرمال، في البحر، أو في الأجواء. وأضاف أن كل شيء في دبي تقريباً يبدو مصنوعاً بفخامة، من المباني السكنية وحتى مُكيفات الهواء.

وأكد أن «أسبوع دبي للساعات» لا يُعد استثناءً من ذلك، فهو ملتقى للفخامة والأناقة في صناعة الساعات من كافة أنحاء العالم. وتطرق التقرير للحديث عن الفعالية بإسهاب، فذكر أنها تُقام كل عامين وتستقطب كافة المسؤولين من كافة كبريات شركات تصنيع الساعات العالمية، الذين يحرصون جميعاً على الحضور وعرض أحدث وأفخم منتجات شركاتهم.

وأفاد بأن دورة 2021 من الفعالية تحديداً لم يتغيب عنها أحد من كبار مسؤولي شركات تصنيع الساعات العالمية، وأن الدورة عرضت مُنتجات تنتمي لــ 45 علامة تجارية عالمية مرموقة في تصنيع الساعات. وأضاف أن من أبرز حضور الدورة الأخيرة فريدريك دوفور، رئيس شركتي «رولكس» و«تيودور» الشهيرتين.

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