جمارك دبي تُحيي ذكرى يوم الشهيد

المصدر: دبي – البيان

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أحيت جمارك دبي ذكرى يوم الشهيد في سياق احتفاء الدولة بهذه المناسبة تقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه ومقدراته وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، وقامت الدائرة بتنكيس الأعلام في مقرها الرئيسي في دبي، والوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، والمديرين التنفيذيين والموظفين.

ويمثل يوم الشهيد قيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنواناً للتسامح والسلام والإنسانية.

وبهذه المناسبة قال أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: إن يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناسبة وطنية تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء وحب الوطن كقيم متجذرة في المجتمع الإماراتي.

وإن أبناء الإمارات مستعدون دائماً لتقديم أغلى ما يملكون فداءً لوطنهم الغالي، ونستذكر فيه تضحيات أبطال قواتنا المسلحة الذين جادوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم دفاعاً عن الحق ونصرة للمظلومين، ويؤكد إحياء يوم الشهيد أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عنه في ساحات العِز والشرف، وستظل أسماؤهم وتضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه.

وأضاف أن إحياء يوم الشهيد يُعبر عن التضامن والتلاحم لشعب دولة الإمارات مع قيادته الرشيدة من خلال استذكار ما قدمه أبناء الدولة من الشهداء الأبرار من تضحيات وبطولات وفاءً لوطنهم وأمتهم، وتقدم بخالص التحية والتقدير لأسر الشهداء وذويهم لمواقفهم المشرفة.

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