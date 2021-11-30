بنك أبوظبي التجاري يحتفي بيوم الشهيد وفاءً لحماة الوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى بنك أبوظبي التجاري بمقره الرئيسي في أبوظبي بذكرى يوم الشهيد، تخليداً ووفاءً لتضحيات أبناء الإمارات من حماة الوطن. ووقف المشاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومجموعة من موظفي البنك، وقام برفع العلم المدير الإقليمي في بنك أبوظبي التجاري، محمد علي حسن البلوشي وهو من ذوي الشهداء الأبرار.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، بهذه المناسبة: «يمثل يوم الشهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً على حب الوطن والتضحية من أجله، وتعبيراً عن الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار من أبناء الإمارات، الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن».

وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات، الذين وهبوا أرواحهم وهم يؤدون واجباتهم في ميادين العز والشرف لتظل راية الوطن خفاقة عالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز