العين الأهلية للتأمين تمنح 50% خصومات احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين عن منح خصومات بنسبة 50٪ من أسعار التعرفة الرسمية على جميع أنواع المركبات، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر لعام 2021.

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين بهذه المناسبة: «يسرنا الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين عبر منح خصومات للمواطنين والمقيمين بالدولة بنسبة 50% من أسعار التعرفة الرسمية على جميع أنواع المركبات، وإننا نحرص على مشاركة أبناء الإمارات فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، ونأمل أن ينعم الله على الإمارات قيادة وشعباً بالخير والبركات».

وأضاف حمادة :«لقد نجحت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق الإنجازات المتواصلة، والتي مكنت الدولة من تصدر أعلى المراتب ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية، وتتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين، كوجهة لإطلاق الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال العام الجاري، من المتوقع أن تواصل الدولة ريادتها وتفوقها لمزيد من التطور والتقدم».

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