أحمد بن سعيد يشهد احتفالات مطارات دبي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت مؤسسة دبي للمطارات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الأنشطة التي تعكس التراث والتاريخ الفريد للدولة.

وشهد الاحتفال، الذي أقيم في موقع مبنى مطار دبي 3 سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسط ترحيب الحضور من المسؤولين والموظفين بمؤسسة دبي للمطارات.

ورحب بالحضور جمال الحاي نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي قائلاً: «نجتمع اليوم لنحتفل بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات العربية المتحدة. أرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة التي نحتفي بها بمسيرة خمسين عاماً من البناء والتطوير، ونتطلع للمستقبل برؤية طموحة. نشكر قياداتنا الحكيمة على جهودهم الكبيرة ودعمهم لنا نحو تحقيق نجاحات أكبر. دمتم ودام عز قياداتنا الحكيمة وعز الإمارات العربية المتحدة».

ورافق الحضور على منصة الاحتفال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، ووفد تضمن كبار المسؤولين في الحكومة وممثلين رسميين عن الشركاء الاستراتيجيين وشركاء الخدمات لمؤسسة مطارات دبي. وقد شارك بالاحتفال المئات من الموظفين في مؤسسة دبي للمطارات.

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