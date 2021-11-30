«اتصالات» تقدم جوائز وهدايا وعروضاً للمواطنين في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «اتصالات» عن مشاركتها في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتخصيصها مجموعة واسعة من الجوائز والهدايا والعروض الحصرية لعملائها الإماراتيين بما في ذلك السحوبات وعروض الهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة.

ويتاح لمشتركي eLife أيضاً الحصول على ترقية مجانية لسرعات الإنترنت ولغاية 1 جيجابت بالثانية خلال شهر ديسمبر بأكمله لتوفير أفضل التجارب للعملاء أثناء الاستمتاع بسرعات الإنترنت العالية والترفيه المنزلي.

ويحصل جميع العملاء الإماراتيين على فرصة للفوز بواحد من 50 جهازiPhone 13 Pro Max، بالإضافة إلى 50 رقم واصل مميزاً من «اتصالات»، و50 جهاز Xbox Series X، و50 تذكرة موسمية لمعرض إكسبو 2020 دبي.

كما تهدي «اتصالات» جميع المشتركين الإماراتيين للخطوط الدفع الآجل والمسبق 50 جيجابايت من البيانات المحلية مجاناً اعتباراً من 1 وحتى 7 ديسمبر، يمكن تفعيلها عبر تطبيق My Etisalat UAE أو طلب الرمز*50# اعتباراً من 1 ديسمبر، في حين يحصل المشتركون الجدد والحاليين في باقات إماراتي Freedom الإماراتية على مضاعفة تلقائية للبيانات والدقائق خلال شهر ديسمبر بأكمله.

علاوة على ذلك، يمكن للمشتركين الإماراتيين الاستفادة من خصومات تصل لغاية 80٪ على مجموعة مختارة من الأجهزة خلال الفترة ما بين 1 إلى 7 ديسمبر، حيث تكون الخصومات على الأجهزة مثل iPhone13، وiPhone 12، وSamsung Fold، وأجهزة iPad.

وفي هذا السياق، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «حرصت (اتصالات) خلال العقود الأربعة الماضية على تمكين الاتصال بين الأفراد من خلال خدماتها المتطورة المدعومة بشبكتها وبنيتها التحتية القوية. وتواصل (اتصالات) حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً هذا العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للدولة عبر مجموعة واسعة من الجوائز والعروض».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز