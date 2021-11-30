ريد الظاهري: الإمارات نجحت في تحقيق النهضة والريادة خلال 50 عاماً

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري نائب رئيس أول مجلس سيدات أعمال الإمارات عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي أن الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات يكتسب أهمية خاصة، إذ نجحت الدولة في خمسة عقود في تحقيق نهضة وريادة فاقت العديد من الدول، وتمكنت الإمارات من تصدر المؤشرات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وقالت الظاهري في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «وللتأكيد على المكانة المتقدمة التي بلغتها الدولة، فقد حرصت القيادة الرشيدة على إطلاق مشاريع الخمسين للتحضير للخمسين عاماً المقبلة عبر دعم القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وضخ مئات مليارات الدراهم في عدد من المجالات، ما سيجعل الإمارات تتصدر دول العالم في مختلف المجالات والقطاعات، ويحقق للدولة الريادة والتفوق على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضافت الظاهري: لقد أولت الدولة طوال السنوات الخمسين الماضية المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأسهم ذلك في الارتقاء بالمرأة لتتولى مناصب قيادية تؤهلها لتكون شريكاً في مسيرة التنمية والعطاء والتطور التي تشهدها الدولة.

وتابعت بالقول: شهدت الإمارات تطوراً مهماً في مختلف المجالات والقطاعات منذ نشأتها بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتي رسمت استراتيجية لجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وتخطو الدولة خطوات مدروسة ومتواصلة نحو أن تتبوأ مكانتها المرموقة التي تتمتع بها.

واختتمت الظاهري حديثها بالقول: إن الإمارات على موعد مع مزيد من التقدم والتطور بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، وإن مشاريع الخمسين المعلن عنها كفيلة بجعل الإمارات تتصدر دول العالم في مختلف القطاعات والمجالات، وأن تكون نموذجاً ناجحاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى.

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