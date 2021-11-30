أحمد الخلافي: الإمارات مهد الابتكارات العالمية وحاضنة للمبتكرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة أتش بي إيه في الإمارات العربية المتحدة، إن احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لهذا العام تتسم بخصوصية فريدة من نوعها، وهي الذكرى الخمسين، حيث إننا لا نحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات فحسب بل إننا نحتفل أيضاً بالخمسين عاماً المقبلة، التي رسمت معالمها قيادتنا الحكيمة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الواعدة التي استشرفت المستقبل ووضعت لبناته الأساسية أمام أعيننا لنعيشه منذ الآن ولتشكل رؤيتهم خارطة طريق لجيل المستقبل لنصف قرن قادم من الزمن.

وأضاف أحمد الخلافي: «إن رؤية تمتد لخمسين عاماً يعد أمراً صعب التنفيذ أو ضرباً من المستحيل في دولة ليست الإمارات، ولكن هذا الأمر لا ينطبق هنا، حيث تقوم هذه الرؤية على أسس قوية وأركان من الإنجازات الاستثنائية وقفزات نوعية من التطور والتقدم، التي وضعت الدولة في مقدمة ركب التقدم العالمي في كل المجالات، وأخص بالذكر المجال التكنولوجي بعد أن أدركت القيادة بأنه المحرك الأساسي للتطور وازدهار الشعوب وأنه الأداة المثلى لاستشراف التحديات المستقبلية ومواجهتها لا سيما الذكاء الاصطناعي الواعد».

وتابع: «في هذا الإطار باتت دولة الإمارات مهد الابتكارات العالمية وحاضنة للمبتكرين الباحثين عن منصة لعرض إنتاجاتهم أمام المجتمع الدولي. وليس خافياً على أحد حجم التواجد الضخم لشركات التكنولوجيا العالمية على أرض الإمارات التي رأت فيها البيئة الخصبة لتقديم حلولها وتقنياتها وإطلاقها لأول مرة من الإمارات إلى العالم وحصد نجاحاتها الواحدة تلو الأخرى».

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