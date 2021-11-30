محمد الزرعوني: شهداء الوطن منارة لمجتمعهم في الإيثار والتضحية

المصدر: دبي - البيان

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قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون بمناسبة يوم الشهيد: «بمناسبة يوم الشهيد نستذكر التضحيات الجليلة والسِير العطرة لشهداء الوطن والواجب الأبرار الذين قدموا النفس والنفيس، وتقدموا في صفوف المجد والعلياء، ورفعوا راية الوطن والعدل خفّاقة، وأصبحوا قدوة لأقرانهم في الفداء والعطاء والشجاعة والإقدام ومنارة لمجتمعهم في الإيثار والتضحية، ودافعوا عن الحق بأغلى ما يملكون بدمائهم الزكية الطاهرة. وفيما نقف إجلالاً لهم واعتزازاً بتضحياتهم في يومهم، الذي يكتسب معاني خاصة هذا العام بتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الدولة، نحيي ذويهم وأهليهم الذين لهم أن يفتخروا بأبناء ارتقوا وسموا ورسموا أسماءهم خالدة في صفحات تاريخ الوطن وقلوب مواطنيه وكل من ينعم بالأمن والأمان على أرضه المعطاء».

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