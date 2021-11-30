ماسيمو فالسيوني: الإمارات غرست ثقافة الابتكار في كل الميادين

المصدر: دبي - البيان

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قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «نحن فخورون بالاحتفال في الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على مدى العقود الخمسة الماضية. نود أن نعبّر عن خالص امتناننا للقيادة الرشيدة التي حرصت على غرس ثقافة الابتكار في كل الميادين، وساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف فالسيوني: «بصفتنا شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، تلعب شركة الاتحاد لحماية الائتمان دوراً محفزاً في تعزيز قطاع التجارة والتصدير في دولة الإمارات من خلال حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة والمتخصصة. سنستمر في دعم نمو الشركات الإماراتية لتسريع التنويع الاقتصادي والتجارة غير النفطية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة، ونتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة بثقة لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار».

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