مركز دبي المالي العالمي يستعرض ثقافة وتراث الإمارات في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك مركز دبي المالي العالمي في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين عبر استعراض جوانب متنوعة من ثقافتها وتراثها الغنيين مع مجموعة من الأنشطة المخصصة لهذه المناسبة في «جيت أفينيو»، كما احتفل المركز بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات عبر تسليط الضوء على إنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، وهو يتطلع قدماً إلى مئوية الإمارات 2071.

واستضافت «جيت أفينيو»، الوجهة النابضة، احتفالات إدارة مركز دبي المالي العالمي ومجتمعه الأوسع الذي يضم 28,000 خبير مختص، والذين استمتعوا بعروض الأداء الثقافية بما في ذلك رقصات العيالة، والحربية، والليوا إلى جانب موكب الطبول الذي عزف أجمل الإيقاعات الإماراتية التقليدية.

علاوةً على ذلك، وكتحية إلى دولة الإمارات، يستعرض المركز المالي أعمالاً فنية متميزة، وتشمل لوحة «بيلار أوف فورتيتيود» (Pillar of Fortitude) للفنان الشهير هيليدون جيجا Helidon Xhixha، في إشارة إلى الرقم 1 الذي يرمز إلى توحد الإمارات السبع تحت جناح دولة الإمارات. وقد استمد جيجا، الفائز بوسام الجمهور في بينالي لندن للتصميم بفضل أعماله التركيبية الرائعة، إلهامه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حين أعلن عام 2021 بصفته العام الخمسين لدولة الإمارات. وباستخدام طلاء المينا على الألياف الزجاجية، تستعرض الفنانة المعاصرة ميا فونساغريفز سولوMia Fonssagrives Solow، المعروفة بأعمالها الجميلة المصقولة والمبتكرة بأشكال تشخيصية ومجردة، أربعة أعمال فنية باللون الأحمر (Bone Form)، اللون الأخضر (Apple Form)، اللون الأبيض (Sale Form) واللون الأسود (Eggplomb).

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