«سيسكو»: الإمارات تقود مسيرة الابتكار والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين وتشاركها «سيسكو» الاحتفال بالنجاحات الملحوظة التي حققتها الدولة كبلد شاب يقود مسيرة الابتكار والتكنولوجيا ويلهم المجتمعات والبلدان لبناء مستقبل أفضل.

وقال شكري عيد، المدير العام لشركة سيسكو في منطقة الخليج: لطالما كان الابتكار متمركزاً في جوهر رؤية هذه الأمة، ولا يزال اليوم هو العنصر الأساسي الذي سيرشد خطوات الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. واحتلت الإمارات بفضل العزم والمثابرة وتصميم قيادتها الحكيمة، الصدارة باستمرار في التصنيف الإقليمي ضمن المؤشرات التنافسية العالمية، ولعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في كسبها لهذه المكانة.

وأضاف شكري: وبينما تحتفل الأمة بيوبيلها الذهبي، نستعد في سيسكو لتمكين الإمارات من صياغة المرحلة التالية من التنمية على مدى الخمسين عاماً المقبلة عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة يركز على النمو والتقدم والازدهار.

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