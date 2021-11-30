«آفاق»: نتطلع بأمل لخمسين عاماً أخرى من الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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نظمّت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي والتي تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة، احتفالية خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين حملت عنوان «احتفالاً بإنجازات خمسين عاماً مضت واستعداداً للمستقبل»، شارك فيها أعضاء من الإدارة العليا والموظفون الذين ارتدوا الزيّ الإماراتيّ التقليديّ ورفعوا علم الدولة ووقّعوا على لوحة الاتحاد عربون محبة ووفاء لهذا الاتحاد المبارك.

وتضمّنت الاحتفالية مجموعةً من الأنشطة والفعاليات تعبيراً عن حب الوطن والوفاء له، وإبرازاً لروح العمل البنّاء وبذل كل الجهود في سبيل تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز الاندماج والتناغم والازدهار والسعادة بين أبناء المجتمع الإماراتي، والمساهمة في المسيرة التنموية المتواصلة التي تشهدها الدولة.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً،ـ نستذكر الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الشيوخ الذين امتلكوا الحكمة والرؤية المستقبلية التي أثمرت عن قيام الإمارات، ونرفع التحية من أعماق قلوبنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهودهم وعطاءاتهم ورعايتهم الكريمة وتوجيهاتهم الحكيمة التي هيأت كل المعطيات للانتقال بدولة الإمارات في مرحلةٍ زمنية قياسية إلى نموذجٍ يحتذي بها العالم، ويستلهم منها معاني الخير وقيم العطاء والانفتاح والتسامح والأخوّة التي تجمع كل المقيمين على أرضها الطيبة.

وتابع: نحتفل اليوم بخمسين عاماً من الإنجازات غير المسبوقة، ونتطلّع بتفاؤل وأمل وطموح إلى خمسين عاماً مقبلة تحمل كل الخير والنمّو والازدهار لدولة الإمارات.

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