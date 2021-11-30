«إعمار مولز» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بعروض متميزة

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل «إعمار مولز» بعيد الاتحاد الخمسين خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة بشكل مميّز يتوافق تماماً مع ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، حيث تقدّم للمتسوّقين فرصة كسب المزيد من نقاط U التابعة لبرنامج الولاء من «إعمار»، بالإضافة لأميال «سكاي واردز» من «طيران الإمارات»، وذلك بنسبة تصل إلى 50٪ خلال فترة الاحتفالات السنوية بهذه المناسبة الوطنية الهامّة.

وفي هذه السنة، سوف يكافئ «دبي مول» زوّاره بمنحهم 50% أكثر من أميال «سكاي واردز» عند التسوّق بين 30 نوفمبر و4 ديسمبر! وبالتالي، فإنه يدعو للبدء بجمع الأميال الإضافية مع أي عملية شراء، وما على الزوّار سوى إنفاق 100 درهم أو أكثر في المول ومسح إيصالات التسوّق أو الطعام أو الترفيه عبر تطبيق «دبي مول» الخاص ورؤية الأميال وهي تُضاف إلى حساباتهم مباشرة. كما سيكون باستطاعة الزوّار الاستمتاع بمشاهدة احتفالات اليوم الوطني المفعَمة بالفرح، بالإضافة للكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحِبة والمقامة في مختلف أنحاء هذه الوجهة الأبرز للتسوّق في دبي، من الموسيقى الحيّة وإلى العروض الترفيهية المشوّقة. كما سيتم توزيع الكثير من الأعلام ودبابيس الزينة والأوشحة وغيرها من التذكارات الأخرى على الزوّار.

علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء برنامج الولاء U من «إعمار» الاحتفال بالعيد الوطني بزيارة «دبي مارينا مول»، «قرية السهول»، «سوق السهول» أو «سوق الينابيع» للتسوّق وتناول أشهى المأكولات والمشروبات والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المختلفة مع كسب 50% من نقاط U الإضافية، وذلك بين 30 نوفمبر و4 ديسمبر.

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