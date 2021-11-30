«أيه أر سي تالنت»: الإمارات ماضية في استراتيجيات التميز

المصدر: دبي - البيان

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قال عبد الرحمن ريزيليا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أيه أر سي تالنت»: عند إمعان النظر في الإنجازات التي حققتها الإمارات وهي تحتفل باليوبيل الذهبي ليومها الخمسين، ندرك أن قيادتها وشعبها تمكنا من ترجمة أحلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والرعيل الأول من حكام الإمارات. فمن كان يتخيل أن خمسة عقود فقط من عمر الزمن كانت كافية لأن تضع هذه الدولة الفتية في صدارة العالم في ميادين لطالما ظلت حكراً على عدد قليل من الدول لقرون.

وأضاف إن دخول الإمارات نوادي الفضاء والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ومشاركتها الفاعلة في حلول الاستدامة وتوطيد السلم العالمي، كلها مقومات تنبؤنا أنها ماضية بعزيمة في استراتيجية التميز التي ستفتح لها المزيد من آفاق المجد والتفوق. وستتمكن من التغلب على المستحيل بفضل كوادرها المؤهلة التي تم تمكينها بقوة للتعامل مع كل التحديات ببراعة في جميع المجالات.

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