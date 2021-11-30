سعيد الشرقي: ذكرى الشهداء خالدة في قلوب أبناء الوطن

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن ذكرى شهداء الوطن البواسل من القوات المسلحة ستظل خالدة في قلوب وعقول أبناء الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، حيث إنهم لبوا النداء وضحوا بأنفسهم وسُكبت دماؤهم الزكية في سبيل الوطن ودفاعاً عن الحق وإقراراً للعدل.

وأضاف رئيس غرفة الفجيرة أن التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص يوم الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد يؤكد تكريم قيادتنا الرشيدة لشهداء دولتنا الغالية وتضحياتهم وتفانيهم في سبيل أن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة على مدى الزمان.. وأن تظل ذكراهم العطرة باقية ليفتخر بها أبناء الإمارات ولتروى بطولاتهم جيلاً تلو جيل. وثمن الشيخ سعيد الشرقي عالياً وقوف القيادة الرشيدة للدولة إلى جانب أسر وأبناء الشهداء وتلبية احتياجاتهم كافة.

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