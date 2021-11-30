كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يبتكر فعاليات مرحة في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تقدم فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات الكثير من المرح لسكان دبي وزوارها في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الخاصة بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات. وجرى تنظيم هذه الدورة الخاصة من الفعالية التي تقام على شاطئ جميرا خلف صن ست مول من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، وتفتح فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وتقام عدة فعاليات مبتكرة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والاستثنائية من 1 وحتى 4 ديسمبر في كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021.

تبدأ يوم الأربعاء عروض ميلوديكا الموسيقية على خشبة مسرح اتصالات في عطلة نهاية الأسبوع. وسيتبع العرض ورشة عمل مناسبة للمبتدئين بعنوان حروف فنية مع المرح والفن وستتيح للزوار من كل الأعمار الاستمتاع برسم الحروف التي يختارونها في منطقة «يلّا مرح».

ستمنح ورشة صناعة العطور من Oola Lab Splash and dash زوار الفعالية فرصة ابتكار عطورهم المتميزة للاحتفال والتعرف إلى تقاليد صناعة العطور العربية في دولة الإمارات احتفالاً باليوم الوطني.

ويقدم ستوديو جيه آند إل للفنون أنشطة رائعة ليستمتع بها ضيوف كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، مثل نقش الحناء التقليدية والرسم على الوجوه وغيرهما الكثير، وتشمل قائمة الفعاليات الممتعة لهذا اليوم أيضاً فعالية ذا شو باي مو التركي والتي ستمنح الزوار فرصة لقاء أحد أبرز المتحدثين على مستوى دولة الإمارات، وسيتم اختتام الأمسية من خلال مجموعة متنوعة من عروض ساكسفون.

وسيبدأ يوم الخميس من خلال فعالية موكب المدينة التي تضم شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين. وسيحظى المشاركون في هذه الفعالية بعد ذلك مباشرةً بفرصة لقاء مدهش والترحيب بهما.

وينظم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري ورشة عمل حول صنع القهوة العربية التقليدية وآدابها يليها عرض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية الذي يحتفي بتاريخ وثقافة دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.

وتشمل الأمسية المزيد من جلسات وورش عمل الفنون والحرف اليدوية بما في ذلك حروف فنية مع المرح والفن مع استوديو جيه آند إل للفنون. ويستضيف مو التركي سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري التي ستمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز رائعة.

ويتوقع أن تشهد فعالية سي زد إن بوراك – اللعبة التي جرى إطلاقها الأسبوع الماضي في كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021 مشاركة كبيرة لتكون إحدى أبرز الفعاليات شعبية في عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية. وتختتم الأمسية بعرض الألعاب النارية لليوم الوطني في تمام الساعة 9 مساءً قبل أن تصعد المغنية ومؤلفة الأغاني كارلا التي تعيش في دبي وفرقتها آز بير كاسبر على مسرح مجلس اتصالات لتمتع الجمهور بمجموعة من أفضل الأغاني.

وسيبدأ يوم الجمعة مع موكب المدينة قبل أن تنطلق ورشة عمل التعبير من خلال الفن مع دانة التي ستأسر الجمهور. ويمكن للزوار بعد ذلك لقاء مدهش والترحيب به مع الاستمتاع بعروض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية طوال الفترة المسائية. وستشهد الأمسية سلسلة أخرى من ورش عمل حروف فنية مع المرح والفن والأنشطة مع استوديو جيه آند إل للفنون بالإضافة إلى ورشة عمل تاي داي آند إنك من استوديو ميراكي لعشاق الفنون الإبداعية.

ويعقب ذلك جولة أخرى من سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري قبل اختتام الأمسية من خلال عرض فني يقدمه محمد سميح ومجموعته الموهوبة من الموسيقيين يشمل أشهر الأغاني العربية التقليدية من الخليج والمغرب ومصر والكويت ولبنان.

ويشهد يوم السبت العرض الموسيقي ساكسفون وبوق من كارلوس تتبعه فعالية موكب المدينة ولقاء وتحية مدهش ثم ورشة عمل أخرى من تنظيم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري بشأن الطريقة التقليدية لصنع الحناء.

وتشمل فترة ما بعد الظهيرة ورش عمل حروف فنية مع المرح والفن والأنشطة الممتعة مع استوديو جيه آند إل للفنون بالإضافة إلى عروض الرقص والموسيقى الإماراتية التقليدية. وسيدخل سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري السرور في قلوب المشاركين ولا سيما الفائزين بالجوائز قبل أن تعود فعالية ذا شو باي مو التركي في ختام الأمسية.

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