إسماعيل عبد الغفار: إنجازات الإمارات التي لا تعرف المستحيل

المصدر: الشارقة - البيان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة التي حققت خلال سنوات قليلة إنجازات هائلة على جميع المستويات يفتخر بها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة التي تحتضن نحو 200 جنسية يعيشون في تناغم وانسجام.

كما يفتخر كل عربي بإنجازات دولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل وأصبحت مثالاً يحتذى على مستوى العالم في عزيمة أبنائها وإصرارهم على تحقيق النجاح وسعيهم للتميز والوصول للمراكز الأولى بالعلم والعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار.

وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نحن فخورون بأننا نسهم في دعم وتمكين التميز في القطاع البحري في دولة الإمارات وتحقيق أهداف الاستراتيجية البحرية للدولة التي تسعى إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق الذي أصبح من أهم الروافد الحيوية للاقتصاد الإماراتي.

حيث تعد دولة الإمارات مركزاً بحرياً مهماً يستضيف العشرات من الشركات البحرية العالمية، ويسهم القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنحو 91 مليار درهم سنوياً».

وأضاف فرج: «منذ أن دشنّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عام 2019، يواصل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، والذي يضاهي أرقى المؤسسات التعليمية البحرية والأكاديمية في العالم، مسيرته لإعداد الجيل المقبل من القادة في القطاع البحري وتأهيل كوادر متميزة في مجالات تكنولوجيا النقل البحري والهندسة البحرية وفق أعلى المعايير العالمية بما يمتلكه من قدرات متطورة في مجال التعليم البحري لتلبية الطلب على الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي ورفد الاقتصاد البحري الوطني بقدرات متطورة في مجال البحث العلمي والتطوير.

إضافة إلى دعم بيئة الاستثمار في القطاع البحري من خلال توافر خدمات التدريب المستمر لموظفي الشركات الملاحية والشراكات الأكاديمية مع القطاع البحري بالاعتماد على الكفاءات العلمية المتخصصة التي تعمل في الأكاديمية».

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